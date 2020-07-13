Многодетным семьям с малышами предложили предоставлять нянь
Комплекс мер по поддержке многодетных семей в России следует дополнить ещё одной услугой — предоставлять нянь на безвозмездной основе тем, у кого по меньшей мере двое детей младше трёх лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, передаёт RT.
Обращаясь с инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову, Сухарев отметил, что при работающем супруге на жену ложится колоссальная нагрузка по воспитанию детей. Особенно это касается тех, у кого уже есть ребёнок и ожидается появление близнецов.
Ранее в Национальном родительском комитете выступили за введение пособий для родителей-одиночек на период до конца 2020 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
727 тыс.+6 615 / сут.
Умерли
11 335+130 / сут.
Выздоровели
501 тыс.+3 615 / сут.
- Россияне на «удаленке»: Кто вернет траты на электричество и защитит от сверхурочной работы
- Дуда побеждает на выборах президента Польши
- Генпрокуратура утвердила обвинение сёстрам Хачатурян
- Многодетным семьям с малышами предложили предоставлять нянь
- Как осенью: Вильфанд предупредил о похолодании со среды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru