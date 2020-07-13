Многодетным семьям с малышами предложили предоставлять нянь

Комплекс мер по поддержке многодетных семей в России следует дополнить ещё одной услугой — предоставлять нянь на безвозмездной основе тем, у кого по меньшей мере двое детей младше трёх лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, передаёт RT.

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Обращаясь с инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову, Сухарев отметил, что при работающем супруге на жену ложится колоссальная нагрузка по воспитанию детей. Особенно это касается тех, у кого уже есть ребёнок и ожидается появление близнецов.

Ранее в Национальном родительском комитете выступили за введение пособий для родителей-одиночек на период до конца 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости// Фото: Игорь Зарембо
ТЕГИ:ГосподдержкаМногодетные СемьиГосдума
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