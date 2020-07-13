Многодетным семьям с малышами предложили предоставлять нянь

Обращаясь с инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову, Сухарев отметил, что при работающем супруге на жену ложится колоссальная нагрузка по воспитанию детей. Особенно это касается тех, у кого уже есть ребёнок и ожидается появление близнецов.

Ранее в Национальном родительском комитете выступили за введение пособий для родителей-одиночек на период до конца 2020 года.

