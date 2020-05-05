За сутки в России зарегистрировано 10 102 новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в РФ за сутки выросло на 10 102, до 155 370. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.

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Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4961 (49,1%) без клинических проявлений.

Ранее сегодня сообщалось, что генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса в Коммунарке. Ему было 65 лет.



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ФОТО: pixabay.com
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