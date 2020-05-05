За сутки в России зарегистрировано 10 102 новых случаев COVID-19
5 мая 202010:39
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в РФ за сутки выросло на 10 102, до 155 370. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране.
Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4961 (49,1%) без клинических проявлений.
Ранее сегодня сообщалось, что генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса в Коммунарке. Ему было 65 лет.
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Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
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5 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru