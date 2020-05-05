Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса в Коммунарке

Член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице в Коммунарке. Ему было 65 лет, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что ученый заразился коронавирусной инфекцией.

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Микрин присутствовал 9 апреля на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. Космонавты во время общения находились в изолированной комнате.

Евгений Микрин — советский и российский ученый в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. С 2011 года он является академиком РАН, с 2017-го — членом президиума РАН.

В Москве скончались еще 52 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего число жертв COVID-19 составило 816, сообщили в столичном оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусРкк Энергия
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