Лига защиты врачей назвала причины массового увольнения медиков Калининградской области
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН призвал не осуждать медработников массово отказавшихся работать в Калининградской области, а узнать, что послужило этому причиной.
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что в регионе отказались работать около 350 медицинских сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кравченко, среди отказавшихся около 100 врачей и порядка 250 среднего медперсонала. Он отметил, что они оставили работу еще до начала коронавирусной истории, поэтому с начала эпидемии регион столкнулся с серьезной нехваткой медперсонала.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН оценил сложившуюся ситуацию и предположил, что медработникам не обеспечили должных условий работы.
«Трудно оценивать такую ситуацию. Во многих регионах медперсонал привлекают к работе с эпидемией без должного оформления, могу только предположить, что здесь было то же самое. Ну, вот было постановление правительства об оплатах, основанное на выступлении президента, и мы очень часто видим ситуации, когда медработников оставляют без обещанных выплат. Кроме того, часто нет нормальных условий для работы, нет гарантий безопасности, нет средств индивидуальной защиты. Я считаю, что медработник не должен приступать к работе, пока у него нет качественных условий для её выполнения. Например, работа без средств индивидуальной защиты часто приводит к ухудшению ситуации и для пациентов, и для врачей, потому что медработники становятся источником заражения», - заявил он.
Семен Гальперин также призвал не осуждать врачей, отказавшихся работать, а для начала узнать, что послужило причиной такого поступка.
«Прежде чем осуждать этих людей, необходимо узнать, что послужило причиной их ухода, были ли реальные возможности организовать работу и кто виноват в отсутствии нормальных условий. У нас привыкли списывать все проблемы на тех, кто непосредственно работает с пациентами, а на самом деле они возникают из-за неправильной организации труда. Сейчас надо выяснять ситуацию и вести переговоры с медработниками, чтобы выяснить, в чём была проблема», - добавил эксперт.
Ранее стало известно о смерти 26-летнего врача-травматолога, у которого был положительный результат теста на коронавирус. По данным властей, врач находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Уточняется, что медик проходил лечение в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Умерший был сотрудником травматологического отделения Абаканской межрайонной клинической больницы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Чехия с 11 мая возобновит международные автобусные и ж/д перевозки
- Лига защиты врачей назвала причины массового увольнения медиков Калининградской области
- В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
- Эксперт: Коронавирус может быть мультисистемным заболеванием и затрагивать все органы и ткани
- В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru