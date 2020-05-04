Лига защиты врачей назвала причины массового увольнения медиков Калининградской области

«Трудно оценивать такую ситуацию. Во многих регионах медперсонал привлекают к работе с эпидемией без должного оформления, могу только предположить, что здесь было то же самое. Ну, вот было постановление правительства об оплатах, основанное на выступлении президента, и мы очень часто видим ситуации, когда медработников оставляют без обещанных выплат. Кроме того, часто нет нормальных условий для работы, нет гарантий безопасности, нет средств индивидуальной защиты. Я считаю, что медработник не должен приступать к работе, пока у него нет качественных условий для её выполнения. Например, работа без средств индивидуальной защиты часто приводит к ухудшению ситуации и для пациентов, и для врачей, потому что медработники становятся источником заражения», - заявил он.

Семен Гальперин также призвал не осуждать врачей, отказавшихся работать, а для начала узнать, что послужило причиной такого поступка.

«Прежде чем осуждать этих людей, необходимо узнать, что послужило причиной их ухода, были ли реальные возможности организовать работу и кто виноват в отсутствии нормальных условий. У нас привыкли списывать все проблемы на тех, кто непосредственно работает с пациентами, а на самом деле они возникают из-за неправильной организации труда. Сейчас надо выяснять ситуацию и вести переговоры с медработниками, чтобы выяснить, в чём была проблема», - добавил эксперт.

Ранее стало известно о смерти 26-летнего врача-травматолога, у которого был положительный результат теста на коронавирус. По данным властей, врач находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Уточняется, что медик проходил лечение в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Умерший был сотрудником травматологического отделения Абаканской межрайонной клинической больницы.

