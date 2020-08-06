За сутки в России выявлено еще 5 267 больных коронавирусом

При этом вылечилось за сутки порядка 7 331 пациент с диагностированным COVID-19. Всего выздоровели с начала пандемии 676 357 человек – 77,6% от всех заразившихся в России.

Число летальных исходов в связи с новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 116 случаев, всего умерли 14 606 пациентов.

Кроме этого уточняется, что коэффициент распространения COVID-19 по состоянию на четверг, 6 августа, опустился до минимальных значений с начала месяца – до 0,96. В столице этот показатель, наоборот, увеличился до 1,01 на 0,01, пишет ТАСС. В Московском регионе этот показатель составляет 1,07. В других антилидерах-регионах по заболеваемости коэффициент не превышает единицы.

Ранее НСН сообщала, что вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что начало второй волны коронавируса в РФ придется на октябрь-ноябрь.

