За сутки в России выявлено еще 5 267 больных коронавирусом
За последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло на 5 267 человек. Всего же сейчас насчитывается 871 894 зараженных, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Новые пациенты зафиксированы в 85 субъектах РФ. В том числе без клинических испытаний было выявлено 1 380 человек, это 26,2% от общего числа за сутки.
При этом вылечилось за сутки порядка 7 331 пациент с диагностированным COVID-19. Всего выздоровели с начала пандемии 676 357 человек – 77,6% от всех заразившихся в России.
Число летальных исходов в связи с новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 116 случаев, всего умерли 14 606 пациентов.
Кроме этого уточняется, что коэффициент распространения COVID-19 по состоянию на четверг, 6 августа, опустился до минимальных значений с начала месяца – до 0,96. В столице этот показатель, наоборот, увеличился до 1,01 на 0,01, пишет ТАСС. В Московском регионе этот показатель составляет 1,07. В других антилидерах-регионах по заболеваемости коэффициент не превышает единицы.
Ранее НСН сообщала, что вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что начало второй волны коронавируса в РФ придется на октябрь-ноябрь.
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Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru