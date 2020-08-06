Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в РФ

Альтштейн, в частности, подчеркнул, что надежды экспертов на то, что коронавирус исчезнет с наступлением летней жары не оправдались. По его словам, россиян ждет массовая вторая волна.

Между тем, согласно ученому, ожидается снижение летальных исходов, поскольку вирус уже приспособится к человеческой популяции.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в РФ было выявлено более 5 тысяч новых случаев коронавируса. Общее число заражений в России превысило 866 тысяч.



