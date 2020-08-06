Минздрав Турции заявил о коронавирусной безопасности на курортах страны
Министерство здравоохранения Турции конкретизировало заявление своего главы о повышении показателей заражения COVID-19 после открытия границ. Там уточнили, что рост заразившихся отмечается именно в крупных городах, а не в курортных.
«Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах — Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе», - пояснил представитель ведомства «РИА Новостям».
Напомним, 5 августа глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter сообщил о росте заболевания коронавирусом в стране. При этом с 1 августа было возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. В Стамбул и Анкару можно улететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа должны стартовать перелеты в курортные города Турции – Даламан, Бодрум и Анталью.
Ранее НСН сообщала, что первые отдыхающие из России прилетели в Турцию после возобновления авиасообщения без каких-либо трудностей. Пока доступны туры только в Стамбул и Анкару. Использовать, например. Стамбул, в качестве транзитной точки по пути на другие курорты они не предлагают. Считается, что такого рода путёвки не имели бы достаточного спроса в связи со скорым открытием прямого авиасообщения с рядом курортных зон Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru