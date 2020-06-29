За сутки в России скончались 93 пациента с коронавирусом
29 июня 202010:49
За сутки в России скончались 93 пациента, зараженные коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии умерли 9166 человек, сообщил оперативный штаб, передает RT.
Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев сообщил НСН, что закрытые границы помогут избежать нового всплеска заболеваемости. По его словам, вторая волна коронавирусной инфекции произойдет в России осенью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru