В России за сутки выявили 6719 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Таковы данные оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. Всего случаев заболевания выросло до 641156.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек

31,6% случаев не имел клинических проявлений.

Число новых выявленных случаев ковид продолжает снижаться. Накануне эта цифра равнялась 6791, передает RT.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что вблизи клиники были обнаружены мешки для тел умерших с медицинскими картами. Такая информация появилась в Сети. Якобы прохожие в километре от больницы сделали такую находку. Проценко пообещал, что в инциденте разберется полиция.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Коронавирус
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