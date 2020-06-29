В России за сутки выявили 6719 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Таковы данные оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. Всего случаев заболевания выросло до 641156.
31,6% случаев не имел клинических проявлений.
Число новых выявленных случаев ковид продолжает снижаться. Накануне эта цифра равнялась 6791, передает RT.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что вблизи клиники были обнаружены мешки для тел умерших с медицинскими картами. Такая информация появилась в Сети. Якобы прохожие в километре от больницы сделали такую находку. Проценко пообещал, что в инциденте разберется полиция.
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