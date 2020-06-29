В России за сутки выявили 6719 случаев заражения коронавирусом

Москва вошла в топ-20 рейтинга наиболее перспективных технологических городов Европы Горячую воду в столице начнут отключать с 1 июля Иммунитет к коронавирусу имеют около 20% москвичей Еще 2 стационара, перепрофилированные под лечение COVID-19, вернулись к стандартному режиму работы Главархив столицы расскажет о вкладе партизан в победу в Великой Отечественной войне