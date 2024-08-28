За стандарты без взяток: Блогеры одобрили стандартизацию образовательного контента

Стандартизация образовательного контента блогеров поможет покупателям продукта, но одновременно приведет и к росту коррупционной составляющей: блогерам придется преодолевать определенные трудности, чтобы продать качественный контент. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор предложил обязать блогеров и коучей в России создавать курсы в соответствии с государственными стандартами образования. В ответе ведомства на запрос представителя рабочей группы Госдумы Яны Лантратовой сообщается, что это поможет избавиться от некачественных услуг и мошенничества в интернете. Берек поддержала стандартизацию образовательных продуктов в интернете, но призвала отличать их от просветительско-развлекательной деятельности.