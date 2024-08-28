За стандарты без взяток: Блогеры одобрили стандартизацию образовательного контента
Стандартизация образовательного контента необходима из-за обилия некачественного материала, однако вместе с тем она развяжет руки любителям легких денег, отметила в эфире НСН Ольга Берек.
Стандартизация образовательного контента блогеров поможет покупателям продукта, но одновременно приведет и к росту коррупционной составляющей: блогерам придется преодолевать определенные трудности, чтобы продать качественный контент. Об этом НСН заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор предложил обязать блогеров и коучей в России создавать курсы в соответствии с государственными стандартами образования. В ответе ведомства на запрос представителя рабочей группы Госдумы Яны Лантратовой сообщается, что это поможет избавиться от некачественных услуг и мошенничества в интернете. Берек поддержала стандартизацию образовательных продуктов в интернете, но призвала отличать их от просветительско-развлекательной деятельности.
«Есть продукты образовательного характера, я абсолютно согласна, что их нужно стандартизировать. Например, многие медицинские блоги ведут диетологи, нутрициологи, не дай Бог, те, кто рекомендует лечиться лопухами от рака, – все это надо приводить в порядок. Правда, я не понимаю, как это возможно физически, потому что продуктов огромное количество. Но есть и контент из серии “Как накрыть новогодний стол”. Он имеет отношение к просветительской, развлекательной деятельности. Здесь особого регулирования не нужно. Все остальное обязательно должно быть стандартизировано, только непонятно, кто это будет делать», – сказала Берек.
Собеседница НСН отметила, что стандартизация поможет приобретающим продукт пользователям, однако напомнила о сильной коррупционной составляющей в отрасли.
«Это поможет тем, кто покупает продукт. Но количество заинтересованных в деньгах людей, которые будут раздавать за деньги стандарты налево и направо, приведет к тому, что коррупционная составляющая расцветет буйным цветом. Это усложнит жизнь малому предпринимательству, у которого небольшая аудитория, небольшие продажи, но качественная компетенция. Но лучше мы будем как-то справляться со сложностями, нежели портить жизнь людям своей некомпетентностью и рассказывать такую галиматью, что просто страшно. Сейчас Ассоциации очень сильно борются за введение стандартизации, понятно, что они хотят откусить кусок рынка и иметь очень большое влияние. Они даже грозят другим участникам: не вступишь в Ассоциацию – никогда не сможешь ничего продавать. Возможно ли реализовать эту инициативу, не основываясь на одних взятках, не знаю. Если возможно, то это очень правильная инициатива. А сейчас людям настолько пудрят мозги всевозможными грязными маркетинговыми уловками (гипнотехниками, овер-обещаниями и так далее), что мне становится стыдно, что я маркетолог», – подытожила она.
Ранее Берек заявила, что коучи, которые проводят курсы личностного роста, должны подтверждать свои компетенции и состоять в профессиональной Ассоциации, передает «Радиоточка НСН».
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