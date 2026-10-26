Прямое авиасообщение России и Алжира могут возобновить в 2027 году

Прямые перелеты между Россией и Алжиром могут возобновить в 2027 году. Об этом рассказал посол РФ в Алжире Алексей Соломатин в интервью РИА Новости.

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«Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», - поделился дипломат.

Соломатин указал, что этот процесс требует времени, он связан в том числе с оформлением присутствия в Москве представителей авиакомпании Air Algerie, пишет RT. После завершения всех необходимых процедур прямое авиасообщение между Россией и Алжиром будет возобновлено.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что российская сторона обсуждает с Японией и Южной Кореей перезапуск прямого сообщения.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияАлжир

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