«Уборщица или коуч?»: Блогеров с курсами личностного роста проверят на компетенции

«Это очень хорошая идея. В первую очередь критерий, который должен учитываться, это, безусловно, количество человеко-часов, которое отработал специалист. Одно дело, что он прошел какой-то курс, другое дело, сколько он проработал. Должно быть все указано, как в Ассоциации психологов. Коуч – это не всегда блогер. Нужно подтверждать, иначе у нас любая уборщица может сказать, что она коуч», - отметила Берек.

По ее словам, многие «эксперты» рынка не понимают, чем занимаются, а профессионалы своего дела никогда не откажутся от аттестации.

«Я думаю, что часть рынка вообще не понимает, о чем она говорит и почему она так называется. Это проблематика существует. Хороший и профессиональный коуч никогда не откажется от аттестации. Но в нормальном человеческом режиме это нужно делать, посмотреть на международные стандарты и так далее. Существует Международная ассоциация коучей, которая подтверждала компетенции коучей, но в связи со всеми событиями, она больше с российскими специалистами не сотрудничает. Была создана Российская Ассоциация коучей, которая занимается этим вопросом», - объяснила собеседница НСН.

Она также на примере объяснила, как «работают» марафоны желаний от известных блогеров.

«Я проходила курсы коуча, мне просто было интересно. Марафоны желаний к коучингу имеют весьма опосредованное отношение. Как это работает? Наступает зима, я понимаю, что хочу белую шубу, оплачиваю Блиновской или кому-то другому три с половиной тысячи рублей, которая мне говорит, что, если загадала, надо покупать. Я беру себе дополнительные проекты, дополнительные работы, прошу недостающую сумму у мужа, и вот, у меня белая шуба есть. Кому я говорю спасибо? Блиновской почему-то, это синдром золотой рыбки, просто человеческая психология», - рассказала она.

Крупные блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

