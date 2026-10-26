СМИ: Россияне стали покупать больше, но дешевле

Жители России начали покупать более дешевые товары повседневного спроса, при этом в больших, чем раньше, объемах, сообщают «Известия».

В январе–августе текущего года продажи этой продукции в деньгах выросли на 10,6%. Значительную долю прироста дало не повышение цен, а увеличение числа покупок в штуках.

Это происходит на фоне замедления продовольственной инфляции, которая в августе составила 4,6% в годовом выражении против 9,4% годом ранее. Однако, как считают эксперты, увеличение потребления может помешать смягчению денежно-кредитной политики Центробанка.

Ранее россиян призвали не делать крупных покупок до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

