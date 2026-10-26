Дмитриев: Маск хочет мира, а Зеленский — денег и войны

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев согласился с утверждением, что американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск стремится к миру.

Маск: Зеленский зашёл слишком далеко

При этом президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, заинтересован в деньгах и продолжении войны. «Да», - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию с соответствующим содержанием.

В ней говорится, что «Илон Маск хочет мира, а Зеленский - денег и войны».

Ранее Маск обвинил украинские элиты в обогащении за счет западной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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