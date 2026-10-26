В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн

Сход вагонов грузового поезда произошел на железнодорожном участке Решеты - Арамиль в Свердловской области, возникло возгорание. Об этом сообщила Свердловская железная дорога.

«На перегоне путевой пост Макарцево - Седельниково... произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.

Движение на участке приостановили.

По данным регионального управления МЧС, после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн. Специалисты расцепили горящие вагоны, восстановительный поезд проводит буксировку на безопасное расстояние 54 не горящих вагонов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с инцидентом проведет лабораторные исследования качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.

Ранее в Новосибирской области сошли с рельсов четыре пустых товарных полувагона, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСЖелезная ДорогаСвердловская Область

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