В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн
Сход вагонов грузового поезда произошел на железнодорожном участке Решеты - Арамиль в Свердловской области, возникло возгорание. Об этом сообщила Свердловская железная дорога.
«На перегоне путевой пост Макарцево - Седельниково... произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием. Пострадавших нет», - отмечается в сообщении.
Движение на участке приостановили.
По данным регионального управления МЧС, после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн. Специалисты расцепили горящие вагоны, восстановительный поезд проводит буксировку на безопасное расстояние 54 не горящих вагонов.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с инцидентом проведет лабораторные исследования качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.
Ранее в Новосибирской области сошли с рельсов четыре пустых товарных полувагона, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках
- В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн
- Госдума примет новый пакет законопроектов о животных
- Здоровье российских подростков ухудшается из-за увлечения гаджетами
- СМИ: Россияне стали покупать больше, но дешевле
- Дмитриев: Маск хочет мира, а Зеленский — денег и войны
- Ле Пен не допустит отправки французов на чужие войны
- Дубль Мбаппе принес мадридскому «Реалу» победу над «Барселоной»
- СМИ: США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН
- Лула да Силва лидирует на выборах после обработки более 60% голосов