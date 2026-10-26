Лула да Силва заявил, что Бразилия не согласна быть чьим-то «задним двором»

«Наша страна не согласна быть чьим-либо задним двором», - указал политик.

По словам президента, бразильское руководство будет говорить на равных со всеми и не намерено заискивать перед США.

Ранее Лулу да Силву переизбрали на пост лидера Бразилии, он набрал 51,79%, или 64 255 891 голос. Политик опередил своего соперника сенатора Флавио Болсонару, отмечает 360.ru.

