Блогеров обяжут создавать свои курсы по стандартам образования РФ

Рособрнадзор предложил обязать блогеров и коучей в России создавать курсы в соответствии с государственными стандартами образования, сообщают «Известия».

Это позволит избавиться от некачественных услуг и мошенничества в интернете. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос представителя рабочей группы Госдумы Яны Лантратовой. Власти настаивают на законодательном закреплении реестра физических и юридических лиц, имеющих право вести тренинги и семинары.

Рособрнадзор считает, что необходимо запретить использование названий, таких как «институт», «университет», «академия» для организаций, не реализующих программы высшего образования.

Российские пользователи должны иметь возможность четко идентифицировать блогеров, продающих информационные услуги. Об этом в пресс-центре НСН заявил председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

