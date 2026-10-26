Госдума примет новый пакет законопроектов о животных
Госдума в ближайшее время намерена рассмотреть шесть проектов законов о домашних и бродячих животных, сообщают «Известия».
Инициатива предполагает обязательный учет питомцев, а возможно, и чипирование, а также кратное повышение штрафов за самовыгул, вывод из тени «черных заводчиков» и оперативный выезд экстренных служб при угрозе нападения стай. В ближайшее время законопроекты рассмотрит комитет по экологии, после чего их вынесут на заседание Госдумы.
Все законопроекты поддержаны кабмином. Это гарантирует стопроцентное принятие всех шести инициатив. Если комитет по экологии не продолжит работу над ними, то встанет вопрос о создании очередной рабочей группы по безнадзорным животным в новом созыве.
Ранее ветеринары раскрыли, почему сложно будет ввести полисы ОМС для животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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