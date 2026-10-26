Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках

По словам представителя Кремля, Москва готова обсуждать экспорт газа в Европу, если у стран региона будет интерес, а у России - свободные объемы топлива.

«Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас», - указал он.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно это объяснял.

Ранее президент России заявил, что страна не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу и «никогда никому не отказывала», пишет 360.ru.

