Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках

Россия заинтересована во всех выгодных для себя рынках в вопросе поставок газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Эксперт оценил перспективы возвращения российского газа в Европу

По словам представителя Кремля, Москва готова обсуждать экспорт газа в Европу, если у стран региона будет интерес, а у России - свободные объемы топлива.

«Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас», - указал он.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно это объяснял.

Ранее президент России заявил, что страна не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу и «никогда никому не отказывала», пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Российский ГазДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры