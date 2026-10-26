Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках
Россия заинтересована во всех выгодных для себя рынках в вопросе поставок газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Москва готова обсуждать экспорт газа в Европу, если у стран региона будет интерес, а у России - свободные объемы топлива.
«Мы заинтересованы во всех рынках, которые выгодны для нас», - указал он.
Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно это объяснял.
Ранее президент России заявил, что страна не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу и «никогда никому не отказывала», пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Россия заинтересована во всех выгодных энергетических рынках
- В Свердловской области после схода 20 вагонов загорелись семь цистерн
- Госдума примет новый пакет законопроектов о животных
- Здоровье российских подростков ухудшается из-за увлечения гаджетами
- СМИ: Россияне стали покупать больше, но дешевле
- Дмитриев: Маск хочет мира, а Зеленский — денег и войны
- Ле Пен не допустит отправки французов на чужие войны
- Дубль Мбаппе принес мадридскому «Реалу» победу над «Барселоной»
- СМИ: США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН
- Лула да Силва лидирует на выборах после обработки более 60% голосов