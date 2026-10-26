Здоровье российских подростков ухудшается из-за увлечения гаджетами
В России дети и подростки проводят с гаджетами в 1,5–3 раза больше времени, чем рекомендуется, сообщают «Известия» со ссылкой на Институт профилактической медицины Пироговского университета.
Несовершеннолетние мало двигаются, что повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. А постоянное использование электронных устройств может приводить к недосыпу, проблемам с концентрацией внимания и ухудшению психического здоровья.
По словам экспертов, с началом учебы ребенок начинает двигаться на 30–40% меньше, и с каждым классом его активность продолжает снижаться. Кроме того, около половины юношей и до 75% девушек в выпускных классах не справляются с нормативами физической подготовки. Сегодня смартфоны вытесняют из распорядка дня такие важные составляющие, как полноценный сон, движение и даже приемы пищи.
Сегодня свыше 170 млн детей и подростков во всем мире страдают ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Здоровье российских подростков ухудшается из-за увлечения гаджетами
- СМИ: Россияне стали покупать больше, но дешевле
- Дмитриев: Маск хочет мира, а Зеленский — денег и войны
- Ле Пен не допустит отправки французов на чужие войны
- Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Барселоной»
- СМИ: США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН
- Лула да Силва лидирует на выборах после обработки более 60% голосов
- Трамп: Сделку по «Лукойлу» рано или поздно заключат
- Количество пострадавших при ракетном ударе по Ельцу возросло до шести
- Несите денежки: В России стартовала «Монетная неделя»