«За права женщин России» предложили наказать пьяную пассажирку в Домодедово

Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с НСН заявила, что такое поведение является недопустимым и рассказала о последствиях для нарушительницы.

«Дело все в том, что угроза взрыва – это фактически угроза совершения террористического акта. Поэтому пошутила она или была серьезна, это некий инцидент, который на грани в общем-то совершения преступления. Это статья 205 УК РФ. Она достаточно жесткая, относится к категории особо тяжких, поскольку в ней есть формулировка, а также угроза совершения указанных действий. Это должно быть сопряжено, конечно, с определенными политическими требованиями, но тем не менее это инцидент. Это инцидент, который в общем то беспокоит граждан. В том числе, волнение граждан за свою безопасность. Потому, что у нас в последние несколько месяцев постоянно эвакуируют то детские сады, то школы, то суды. Общество, естественно, на грани некоего потрясения. Еще плюс эта зараза, которая с Китая движется на все человечество. Безусловно, эти ее пассажи могли быть восприняты, в том числе, людьми, которые должны чувствовать себя в безопасности, не совсем, как шутка. Конечно, ее должны привлечь к ответственности, как минимум, за хулиганство и оштрафовать ее», - заявила собеседница НСН.

Ранее в самолете Новосибирск - Минводы дебошира примотали скотчем к креслу. Гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. Для того чтобы хоть как-то унять дебошира, его пришлось «ограничить в движении». Сидя в кресле, он бил ногами в стенку салона. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что бортпроводники поступили совершенно оправданно, связав буйного пассажира. По его словам, он нес угрозу всем находящимся на борту людям.

