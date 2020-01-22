Драчливую россиянку с рейса Уфа - Дубай успокоили скотчем
Нетрезвая россиянка устроила дебош на борту рейса, следовавшего из Уфы в Дубай. Чтобы успокоить женщину, пассажирам пришлось объединить усилия.
Инцидент в воздухе произошел в минувший вторник, 21 января. Пьяная пассажирка чартерного рейса ругалась матом и бросалась на других пассажиров, при этом она успела поколотить нескольких мужчин кулаками и сумкой.
Командир экипажа пригрозил совершить незапланированную посадку в Иране. В результате другие пассажиры заблокировали женщину и связали ей руки скотчем. Соответствующую видеозапись опубликовало в своем YouTube-канале агентство «Башинформ»
После этого нарушительница успокоилась и заснула. После посадки самолета ее передали в руки местной полиции.
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