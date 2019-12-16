Адвокат предложил бортпроводникам летать с наручниками

В самолете Новосибирск - Минводы дебошира примотали скотчем к креслу. Гражданин с видимыми признаками опьянения во время полета выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Для того чтобы хоть как-то унять дебошира, его пришлось «ограничить в движении». Сидя в кресле, он бил ногами в стенку салона.

После того, как задержанного доставили в отдел, он продолжил вести себя вызывающе, в том числе нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции, находившихся при исполнении. Для расследования уголовного дела материалы переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. В отношении хулигана возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что бортпроводники поступили совершенно оправданно, связав буйного пассажира. По его словам, он нес угрозу всем находящимся на борту людям.

«Это оправданная ситуация, это была угроза жизни всего состава пассажиров, экипажу и так далее. Они, естественно, должны были применять определенные меры. В уголовном кодексе есть специальные нормы права, когда задерживают преступника, превышение пределов при задержании регламентируется как смягчающее обстоятельство, которое декриминализует поступок. Придраться к службам, которые пропустили его на борт, нельзя. Разговор о том, что он прошел туда пьяный – аргумент слабый. На борту продается алкоголь, сколько хочешь. Вопрос, где он напился, непринципиальный. Дело в другом. Эти все случаи не редкость - неадекватное поведение, хулиганство, правонарушения. Здесь ничего удивительного, во всем мире 2% маргинального населения, которое ведет себя, мягко говоря, отвратительно, а если говорить официальным языком, то противоправно. Поэтому понимая изолированную ситуацию, естественно, экипаж должен быть оснащен определенными спецсредствами», - отметил он.