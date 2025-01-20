За неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей
За неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает РИА Новости.
Он пояснил, что ель относится к крупногабаритным отходам, выбрасывать ее в контейнер для твердых коммунальных отходов запрещено.
При этом депутат отметил, что в крупных городах создаются специальные пункты по утилизации елок. Это будет полезнее для природы и города, так как их превратят в щепку и будут использовать для удобрения почвы в парках.
Главная новогодняя елка России, установленная на Соборной площади в Кремле, пойдет на сувениры, скворечники и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента. Там отметили, что ствол и ветки высушат, после чего пройдут специальную обработку и отправятся на изготовление сувениров.
Ветки и хвою передадут в зоопарки. В рамках акции «Детки Кремлевской елки» будут высажены тысячи пророщенных семян. Воспитанники детских садов и школ вырастят собственную «волшебную» Кремлевскую елку, отметили в управделами.
Как ранее отмечали в пресс-службе управделами президента, для украшения главной елки страны использовали два километра гирлянд и свыше 2500 игрушек, в том числе 400 изготовленных специально для проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru