За неправильную утилизацию елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей

При этом депутат отметил, что в крупных городах создаются специальные пункты по утилизации елок. Это будет полезнее для природы и города, так как их превратят в щепку и будут использовать для удобрения почвы в парках.

Главная новогодняя елка России, установленная на Соборной площади в Кремле, пойдет на сувениры, скворечники и хоккейные клюшки. Об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента. Там отметили, что ствол и ветки высушат, после чего пройдут специальную обработку и отправятся на изготовление сувениров.

Ветки и хвою передадут в зоопарки. В рамках акции «Детки Кремлевской елки» будут высажены тысячи пророщенных семян. Воспитанники детских садов и школ вырастят собственную «волшебную» Кремлевскую елку, отметили в управделами.

Как ранее отмечали в пресс-службе управделами президента, для украшения главной елки страны использовали два километра гирлянд и свыше 2500 игрушек, в том числе 400 изготовленных специально для проекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

