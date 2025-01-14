Опрос показал, что елку сразу после январских каникул убирают только 40% россиян
По данным опроса HiFi-стриминга «Звук», 30% россиян испытывают сложности с возвращением в рабочий ритм после праздничных каникул, что затрудняет адаптацию к первой полноценной рабочей неделе года, сообщает «ФедералПресс». 28% респондентов отметили проблемы с восстановлением режима сна, а 24% заявили о необходимости экономить после праздников.
Согласно исследованию, больше половины россиян сохраняли ощущение праздника на протяжении января: 31% продолжали наслаждаться атмосферой Нового года до середины каникул, а 19,5% — до их завершения. 12% участников опроса ощущали эйфорию до второй половины месяца.
Праздничное настроение у некоторых сохранялось еще дольше: 6% россиян радовались праздникам до февраля, 5% — до весны, а 4% — пока не растаял снег. Для 3,5% новогодняя атмосфера держалась до тех пор, пока не убрали елку. При этом только 19% опрошенных заявили, что праздник завершился сразу после новогодней ночи.
Что касается новогоднего декора, 40% участников опроса убирают елку после январских каникул, 16% — в начале февраля, а 10% оставляют елку до весны. 5% россиян признаются, что праздничный декор остается в доме до следующего года, а 17% не украшают дом вообще, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru