Опрос показал, что елку сразу после январских каникул убирают только 40% россиян

По данным опроса HiFi-стриминга «Звук», 30% россиян испытывают сложности с возвращением в рабочий ритм после праздничных каникул, что затрудняет адаптацию к первой полноценной рабочей неделе года, сообщает «ФедералПресс». 28% респондентов отметили проблемы с восстановлением режима сна, а 24% заявили о необходимости экономить после праздников.

Согласно исследованию, больше половины россиян сохраняли ощущение праздника на протяжении января: 31% продолжали наслаждаться атмосферой Нового года до середины каникул, а 19,5% — до их завершения. 12% участников опроса ощущали эйфорию до второй половины месяца.