В Москве украсили главную новогоднюю елку страны
Главную новогоднюю елку России на Соборной площади в Кремле украсили игрушками и гирляндами. Об этом сообщает РИА Новости.
Праздничное дерево представили 23 декабря. Его украсили разноцветными шарами, бусами, гирляндами.
Как отметили в пресс-службе управления делами президента, для украшения главной елки страны использовали 2 километра гирлянд и свыше 2500 игрушек, в том числе 400 изготовленных специально для проекта.
«В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески... Особое внимание уделили маленьким украшениям: шары и снежинки позволили украсить даже самые тонкие веточки дерева», — рассказали в пресс-службе.
Тематика оформления новогоднего дерева отражает традиции разных уголков страны: вокруг елки изобразили Дедов Морозов и Снегурочек различных народов.
Ранее стало известно, что высота елки на Соборной площади в Кремле составила 30 метров, возраст дерева — 90 лет, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru