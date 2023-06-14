За нарушение режима военного положения хотят ввести штрафы и арест
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы и арест до 30 суток за нарушение режима военного положения.
В первоначальной редакции проекта его авторы предлагали ввести штрафы для перевозчиков, чьи транспортные средства ездят без карты маршрута. Сейчас такие ТС арестовывают, однако расходы на их транспортировку, хранение ложатся на местные бюджеты.
Чтобы сократить расходы местного самоуправления, предлагается внести изменения в КоАП и заменить арест такого транспорта на задержание. Так все издержки будет оплачивать нарушитель.
Для водителя, который ездит без карты маршрута, также хотят ввести штраф в 5 тысяч рублей. Должностным лицам - 30 тысяч, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — 300 тысяч рублей.
Ко второму чтению в документ внесли поправки о наказаниях за нарушение режима военного положения. За это будут штрафовать на 500-2000 рублей и смогут арестовать до 30 суток. При этом транспортные средства смогут конфисковать.
Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. 29 мая Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением. На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru