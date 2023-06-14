За нарушение режима военного положения хотят ввести штрафы и арест

Чтобы сократить расходы местного самоуправления, предлагается внести изменения в КоАП и заменить арест такого транспорта на задержание. Так все издержки будет оплачивать нарушитель.

Для водителя, который ездит без карты маршрута, также хотят ввести штраф в 5 тысяч рублей. Должностным лицам - 30 тысяч, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — 300 тысяч рублей.

Ко второму чтению в документ внесли поправки о наказаниях за нарушение режима военного положения. За это будут штрафовать на 500-2000 рублей и смогут арестовать до 30 суток. При этом транспортные средства смогут конфисковать.

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, заявил об отсутствии необходимости вводить в стране военное положение. 29 мая Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением. На данный момент военное положение введено в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

