Экс-советник НАТО: Европа осознала необходимость диалога с Россией
Европа осознала необходимость диалога с Москвой, сообщил на YouTube экс-советник Североатлантического альянса и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
По его словам, при этом очередные попытки ставить ультиматумы ни к чему не приведут. Звонок французского лидера Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину был отчаянным шагом всего Европейского союза, а не только Франции. Эксперт считает, что еще в феврале-марте 2025 года до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, так как этого требует катастрофическое положение Украины.
При том, что европейцы признали необходимость диалога, они не понимают, как его выстраивать и на каких условиях, указал аналитик. «Они пытаются ставить ультиматумы, но подкреплять их совершенно нечем», — подчеркнул Бо.
Ранее президент Франции заявил, что прогресс в дискуссиях с Россией по Украине отсутствует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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