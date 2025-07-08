Экс-советник НАТО: Европа осознала необходимость диалога с Россией

По его словам, при этом очередные попытки ставить ультиматумы ни к чему не приведут. Звонок французского лидера Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину был отчаянным шагом всего Европейского союза, а не только Франции. Эксперт считает, что еще в феврале-марте 2025 года до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, так как этого требует катастрофическое положение Украины.

При том, что европейцы признали необходимость диалога, они не понимают, как его выстраивать и на каких условиях, указал аналитик. «Они пытаются ставить ультиматумы, но подкреплять их совершенно нечем», — подчеркнул Бо.

Ранее президент Франции заявил, что прогресс в дискуссиях с Россией по Украине отсутствует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

