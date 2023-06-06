Песков заявил, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных районах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время принимаются меры для наведения порядка в регионах, граничащих с Украиной, сообщает РИА Новости.





По его словам, ему ничего неизвестно возможном введении на данных территориях военного положения.

«Мне неизвестно об этом, там работают соответствующие службы и военные», - заключил преджставител Кремля.

