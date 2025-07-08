Трамп заявил, что разочарован решением России по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Москвы «не останавливаться» в конфликте на Украине.

Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине нет прогресса

Президент США указал, что конфликт на Украине никогда не должен был случиться. Он также пообещал отправить Киеву больше оружия.

Ранее Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры