Трамп заявил, что разочарован решением России по Украине
8 июля 202506:19
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разочарован решением Москвы «не останавливаться» в конфликте на Украине.
Президент США указал, что конфликт на Украине никогда не должен был случиться. Он также пообещал отправить Киеву больше оружия.
Ранее Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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