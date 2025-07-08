Трамп заявил, что разочарован решением России по Украине

Президент США указал, что конфликт на Украине никогда не должен был случиться. Он также пообещал отправить Киеву больше оружия.

Ранее Трамп заявил, что был очень разочарован разговором с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

