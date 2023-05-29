Путин разрешил проводить выборы при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

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Отмечается, что ЦИК России теперь может принимать решение после консультаций с Минобороны и ФСБ о назначении выборов и референдумов на территории, где объявлено военное положение.

До принятия закона выборы и референдумы при военном положении выборы не проводились.

Ранее Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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