Путин разрешил проводить выборы при военном положении
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы в регионах с военным положением. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Отмечается, что ЦИК России теперь может принимать решение после консультаций с Минобороны и ФСБ о назначении выборов и референдумов на территории, где объявлено военное положение.
До принятия закона выборы и референдумы при военном положении выборы не проводились.
Ранее Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, передает «Радиоточка НСН».
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