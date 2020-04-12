За минувшие сутки в России выявлен коронавирус в 52 регионах
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки зафиксированы в 52 регионах России, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В пятерке регионов в наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения за сутки Москва (+1306) Московская область(+278), Санкт-Петербург (+69), Мурманская (+61) и Нижегородская (+42) области.
От 20 до 40 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Краснодарском (31), Красноярском (25) краях, в Мордовии и Владимирской области (по 23).
Свыше десяти фактов инфицирования COVID-19 – в Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Амурской областях, а также в Чечне, ЯНАО, Башкирии, Бурятии и Чувашии, отмечает RT.
Всего в России за минувшие сутки выявлено 2186 случаев заболевания новым типом коронавируса. В целом зарегистрировано 15 770 случаев заражения, погибли 130 человек, выздоровел 1291, добавляет Газета.ru.
Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН заявил, что против нарушений самоизоляции во время коронавируса подействует только «кнут» в виде штрафов.
«Поможет плетка, кнут. Остальные меры уже задействованы: уговариваем, «звезд» привлекаем для разъяснений, делаем заявления, статистику публикуем. Вот это все со стороны государства и общественных активистов делается во всех СМИ. Пряник попробовали, значит, осталось одно – кнут. Хоть какие-то штрафы. Вспомните, когда повысили штрафы за нарушение скорости, насколько спокойнее стали ездить люди, насколько меньше стали нарушать правила», - напомнил собеседник НСН.
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