За минувшие сутки в России выявлен коронавирус в 52 регионах

Свыше десяти фактов инфицирования COVID-19 – в Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Амурской областях, а также в Чечне, ЯНАО, Башкирии, Бурятии и Чувашии, отмечает RT.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 2186 случаев заболевания новым типом коронавируса. В целом зарегистрировано 15 770 случаев заражения, погибли 130 человек, выздоровел 1291, добавляет Газета.ru.

Ранее клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН заявил, что против нарушений самоизоляции во время коронавируса подействует только «кнут» в виде штрафов.

«Поможет плетка, кнут. Остальные меры уже задействованы: уговариваем, «звезд» привлекаем для разъяснений, делаем заявления, статистику публикуем. Вот это все со стороны государства и общественных активистов делается во всех СМИ. Пряник попробовали, значит, осталось одно – кнут. Хоть какие-то штрафы. Вспомните, когда повысили штрафы за нарушение скорости, насколько спокойнее стали ездить люди, насколько меньше стали нарушать правила», - напомнил собеседник НСН.

