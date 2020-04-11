Психолог объяснил необходимость штрафов во время коронавируса
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, почему пожилым проще соблюдать самоизоляцию, и как штрафы повлияют на общество во время коронавируса.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса направлены на уменьшение нагрузки на медицинские организации и на снижение числа заболевших. Однако, он считает, что серьезность положения осознала лишь часть россиян. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.
«Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», - пояснил Мурашко.
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди оказались более дисциплинированы во время самоизоляции, чем молодежь.
«Осознают необходимость ограничений, думаю, практически все. Дело не только в осознании ответственности, но и в умении себя организовать внутри изоляции. Пожилому человеку проще это сделать. Пожилые менее активны в целом, более привычны к пребыванию дома, им проще организовать себя без работы, начальника, активных поездок. Сидение дома – это испытание, конфликт со своими потребностями. Пожилым привычнее сидеть дома, вот и все», - пояснил эксперт.
Психолог считает, что против нарушений самоизоляции подействует только «кнут» в виде штрафов.
«Поможет плетка, кнут. Остальные меры уже задействованы: уговариваем, «звезд» привлекаем для разъяснений, делаем заявления, статистику публикуем. Вот это все со стороны государства и общественных активистов делается во всех СМИ. Пряник попробовали, значит, осталось одно – кнут. Хоть какие-то штрафы. Вспомните, когда повысили штрафы за нарушение скорости, насколько спокойнее стали ездить люди, насколько меньше стали нарушать правила», - напомнил собеседник НСН.
Михаил Хорс также сравнил семейные отношения с взаимодействием граждан и государства. Он считает, что они должны быть такими же гармоничными, как в семье, чтобы граждане научились ответственности.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал медицинское и экспертное сообщество быть менее расточительными.
«Давайте будем менее расточительны. Расточительность состоит в том, что предложения медиков должны быть адекватны и минимально разрушительны для экономики (...) основная заболеваемость сосредоточена в Москве и Московской области. И здесь должны быть самые жесткие меры. Не надо из солидарности с Москвой запрещать обучение на Чукотке. Пусть дети там учатся», - сказал эксперт.
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