Психолог объяснил необходимость штрафов во время коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса направлены на уменьшение нагрузки на медицинские организации и на снижение числа заболевших. Однако, он считает, что серьезность положения осознала лишь часть россиян. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

«Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Да, многие уже поняли, особенно старшее поколение, что риски прямые существуют. Мы видим в том числе снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение, там, где можно это лечение отложить», - пояснил Мурашко.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди оказались более дисциплинированы во время самоизоляции, чем молодежь.

«Осознают необходимость ограничений, думаю, практически все. Дело не только в осознании ответственности, но и в умении себя организовать внутри изоляции. Пожилому человеку проще это сделать. Пожилые менее активны в целом, более привычны к пребыванию дома, им проще организовать себя без работы, начальника, активных поездок. Сидение дома – это испытание, конфликт со своими потребностями. Пожилым привычнее сидеть дома, вот и все», - пояснил эксперт.