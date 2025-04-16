«За Мамайку ответил»: «Кривая линия» защитила Лаю, а в Ставрополе досталось министру
В Астраханской области наказали горе-бизнесменов, перегородивших реку Лаю, в Ставрополе министру пришлось отвечать за проблему с рекой Мамайкой, а бездорожье в Коноше вылилось в изоляцию местных жителей.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает решить проблемы жителям городов и деревень, разбросанных по разным уголкам России.
На этой неделе пришли хорошие новости из Архангельской и Омской областей. Ну а в Ставропольском крае после обращения НСН досталось даже министру, закрывавшему глаза на проблемы людей.
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В конце февраля мы рассказывали о проблеме деревни Лая, находящейся в 30 километрах от Северодвинска. Местные торговцы песком разбили грузовиками единственную дорогу к цивилизации, а также перегородили реку, что грозило людям наводнением.
После запросов НСН в прокуратуре Архангельской области сообщили о возбуждении дела в отношении ООО «Двинанеруд», построившего незаконную переправу. Технику вывезли, насыпь через реку убрали, в деревню пустили автолавку, а к ее защите от возможного потопа подключили МЧС.
Ну а местный губернатор пообещал НСН частично восстановить разбитый асфальт, посетовав, что полная реконструкция дороги стоит 913 млн рублей, а таких денег пока нет.
«Приезжала прокуратура. Теперь эта компания, похоже, песок больше вывозить оттуда не будет. Радует, что такие движения пошли. Самое главное, что они убрали этих разрушителей, эту автотранспортную компанию, которая вывозила песок и продавила нам всю дорогу 40-тонными грузовиками. Это очень хорошо!» - поблагодарил НСН один из местных жителей.
По его словам, теперь жители Лаи ждут майских праздников, чтобы понять, удастся ли избежать наводнения, как в прошлом году.
«На майских праздниках там пойдет ледоход. Посмотрим, как все это будет. Они счистили песок со льда сверху и сгребли его на противоположный берег. Дай Бог, течение смоет этот поперечный песчаный бар, который они там навалили. Могли же жители пострадать, какие-нибудь бабушка или дедушка просто утонуть», - возмутился собеседник НСН.
Мы продолжаем держать ситуацию в Лае на контроле.
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В середине марта жители Ставрополя жаловались НСН на проблему с рекой Мамайкой, русло которой рушится несколько лет, а глубокий овраг уже подступил к многоэтажкам.
После нашего обращения прокуратура внесла представление министру природных ресурсов Ставропольского края. Выяснилось, что работы по укреплению русла Мамайки были согласованы еще в 2021 году, однако их до сих не начали. Исправление этой странной ситуации взяли на контроль.
Кроме того, в выходные пришли хорошие новости из Омска, где решили проблему жителей частного сектора, утопавшего в канализации.
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Тем временем к нам поступил еще один сигнал SOS из Архангельской области. В рабочем поселке Коноша сложилась парадоксальная ситуация. Все три дороги, связывающие его с остальными миром, по весне и осени превращаются в кашу, по которой можно проехать исключительно на джипах. При этом местные власти упорно кладут асфальт на асфальт, вместо того, чтобы заняться грунтовой частью дорог. Жители Коноши не понимают эту логику.
«У нас три направления: Коноша - Няндома, Коноша – Вожега и Коноша - Вельск. В каждом таком направлении у нас есть по 20, а то и по 60 километров бездорожья, с которым мы воюем каждую весну и осень. Легковушки, маленькие машины просто вязнут в этом песке. Те, у кого нет джипов, просто не выезжают. Люди ждут неделю или две, пока пройдет распутица и более-менее это все подтает и подсохнет. При этом местные власти асфальт перекладывают капитально только на том участке, где лежит асфальт. А то место, где твердого покрытия нет, просто отсыпается песком. В итоге каждую весну и осень у нас получается игра в бездорожье», - рассказал НСН местный житель Евгений Степанов.
Остающиеся в изоляции жители Коноши просят привести в порядок хотя бы одну дорогу из трех. Мы переадресовали их просьбу губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому.
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