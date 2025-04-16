«За Мамайку ответил»: «Кривая линия» защитила Лаю, а в Ставрополе досталось министру

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В конце февраля мы рассказывали о проблеме деревни Лая, находящейся в 30 километрах от Северодвинска. Местные торговцы песком разбили грузовиками единственную дорогу к цивилизации, а также перегородили реку, что грозило людям наводнением.

После запросов НСН в прокуратуре Архангельской области сообщили о возбуждении дела в отношении ООО «Двинанеруд», построившего незаконную переправу. Технику вывезли, насыпь через реку убрали, в деревню пустили автолавку, а к ее защите от возможного потопа подключили МЧС.

Ну а местный губернатор пообещал НСН частично восстановить разбитый асфальт, посетовав, что полная реконструкция дороги стоит 913 млн рублей, а таких денег пока нет.

«Приезжала прокуратура. Теперь эта компания, похоже, песок больше вывозить оттуда не будет. Радует, что такие движения пошли. Самое главное, что они убрали этих разрушителей, эту автотранспортную компанию, которая вывозила песок и продавила нам всю дорогу 40-тонными грузовиками. Это очень хорошо!» - поблагодарил НСН один из местных жителей.

По его словам, теперь жители Лаи ждут майских праздников, чтобы понять, удастся ли избежать наводнения, как в прошлом году.

«На майских праздниках там пойдет ледоход. Посмотрим, как все это будет. Они счистили песок со льда сверху и сгребли его на противоположный берег. Дай Бог, течение смоет этот поперечный песчаный бар, который они там навалили. Могли же жители пострадать, какие-нибудь бабушка или дедушка просто утонуть», - возмутился собеседник НСН.

Мы продолжаем держать ситуацию в Лае на контроле.