«Это Апокалипсис!»: Куюки остались без воды, а Мамайка пугает жителей Ставрополя
На границе с Казанью целая деревня забыла, что такое вода из кранов, а жители девятиэтажек в Ставрополе боятся «сползти» в 20-метровый овраг.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в марте получает все больше обращений из небольших городов и деревень, проблемы которых не решаются годами.
Так, деревня Куюки на границе Казани четыре года учится жить без воды, а жители Ставрополя боятся, что их дома свалятся в овраг с берега реки Мамайки.
***
Деревня Куюки находится в Пестречинском районе Татарстана и граничит со столицей республики. При этом близость к цивилизации не избавляет людей от проблем с водой. Летом ее попросту нет, а зимой она течет тонкой струйкой. В таких условиях жителям деревни приходится спасаться бегством, однако местные власти игнорируют проблему.
«Деревня граничит с городом Казань. На протяжении нескольких лет зимой вода доходит до нас, но бежит тоненькой струйкой - даже если лейку душевую поднимаешь, вода останавливается. Ну а летом вообще вода прекращает доходить - проблема глобальная. Летом вода отсутствует неделями, месяцами. Не хватает напора воды, чтобы функционировали газовые колонки, стиральные машины, чтобы мыться можно было. Все в деревне поставили себе насосы, чтобы воду хоть как-то из трубы выкачивать. У кого есть возможность, по ночам сидят, дежурят. Если вода появляется в трубе, они начинают накачивать емкости: тазики, ведра, фляги. Кто-то ставит большие емкости на полтонны, тонну и накачивают воду туда по ночам. У кого нет возможности - просто уезжают. У меня сосед напротив построил дом, переехал в деревню жить из города. В том году у него ребенок родился, так им пришлось всей семьей уехать к родителям жить», - рассказал НСН местный житель Дмитрий Камитов.
Мы попросили главу Татарстана Рустама Минниханова разобраться в ситуации.
***
Ну а в Ставрополе другая проблема. Неподалеку от улицы Космонавтов растет овраг, вымываемый рекой Мамайкой. Туда уже падают гаражи, и жители многоэтажек боятся «уползти» в 20-метровую яму вслед за ними.
«Эта проблема усугубляется с 2018 года. Тут небольшая речушка, которая вымыла русло уже метров на 20 в глубину. Все это в непосредственной близости к жилым домам, к школе, к двум детским садам. Инициативная группа несколько раз обращалась в администрацию города, к губернатору - все руками разводят. Река идет в трубе под землей, а потом выходит на поверхность. В месте выхода на поверхность были бетонные укрепления, но за эти годы все разрушилось, а овраг обваливается. В этом году там уже деревья валятся, гараж провалился», - рассказал НСН один из местных жителей.
По его словам, все это уже начинает напоминать «Апокалипсис».
«Ближайший дом - это Космонавтов, 4В, от него до русла метров 20-25. Это девятиэтажный панельный двухподъездный дом. К нему примыкает еще один такой же дом, буквой "Г" от него стоит другая девятиэтажка, чуть дальше два детских сада и школа. В месте, где река выходит из-под дороги, просто зарисовка к фильму "Апокалипсис". Там сломаны бетонные сооружения, валяются части гаража. Видимо, проблема была давняя, потому что внизу лежат части другого панельного дома», - отметил собеседник НСН.
Люди просят укрепить русло Мамайки, ну а мы предупредили мэра Ставрополя Ивана Ульянченко о необходимости предотвратить катастрофу, пока не стало поздно.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уолтц: США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде
- Двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 солдат и миномет
- Власти Минусинска призвали к эвакуации несколько улиц из-за паводка
- Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства
- США и Россия обсуждают мораторий на удары по судам в Черном море
- Парламент Сербии принял отставку премьер-министра
- МЧС Белгородской области опровергло слухи о применении биологического оружия
- В Москве открылся форум колледжей Москвы
- Выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru