«Это Апокалипсис!»: Куюки остались без воды, а Мамайка пугает жителей Ставрополя

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Деревня Куюки находится в Пестречинском районе Татарстана и граничит со столицей республики. При этом близость к цивилизации не избавляет людей от проблем с водой. Летом ее попросту нет, а зимой она течет тонкой струйкой. В таких условиях жителям деревни приходится спасаться бегством, однако местные власти игнорируют проблему.

«Деревня граничит с городом Казань. На протяжении нескольких лет зимой вода доходит до нас, но бежит тоненькой струйкой - даже если лейку душевую поднимаешь, вода останавливается. Ну а летом вообще вода прекращает доходить - проблема глобальная. Летом вода отсутствует неделями, месяцами. Не хватает напора воды, чтобы функционировали газовые колонки, стиральные машины, чтобы мыться можно было. Все в деревне поставили себе насосы, чтобы воду хоть как-то из трубы выкачивать. У кого есть возможность, по ночам сидят, дежурят. Если вода появляется в трубе, они начинают накачивать емкости: тазики, ведра, фляги. Кто-то ставит большие емкости на полтонны, тонну и накачивают воду туда по ночам. У кого нет возможности - просто уезжают. У меня сосед напротив построил дом, переехал в деревню жить из города. В том году у него ребенок родился, так им пришлось всей семьей уехать к родителям жить», - рассказал НСН местный житель Дмитрий Камитов.

Мы попросили главу Татарстана Рустама Минниханова разобраться в ситуации.

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Ну а в Ставрополе другая проблема. Неподалеку от улицы Космонавтов растет овраг, вымываемый рекой Мамайкой. Туда уже падают гаражи, и жители многоэтажек боятся «уползти» в 20-метровую яму вслед за ними.

«Эта проблема усугубляется с 2018 года. Тут небольшая речушка, которая вымыла русло уже метров на 20 в глубину. Все это в непосредственной близости к жилым домам, к школе, к двум детским садам. Инициативная группа несколько раз обращалась в администрацию города, к губернатору - все руками разводят. Река идет в трубе под землей, а потом выходит на поверхность. В месте выхода на поверхность были бетонные укрепления, но за эти годы все разрушилось, а овраг обваливается. В этом году там уже деревья валятся, гараж провалился», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, все это уже начинает напоминать «Апокалипсис».

«Ближайший дом - это Космонавтов, 4В, от него до русла метров 20-25. Это девятиэтажный панельный двухподъездный дом. К нему примыкает еще один такой же дом, буквой "Г" от него стоит другая девятиэтажка, чуть дальше два детских сада и школа. В месте, где река выходит из-под дороги, просто зарисовка к фильму "Апокалипсис". Там сломаны бетонные сооружения, валяются части гаража. Видимо, проблема была давняя, потому что внизу лежат части другого панельного дома», - отметил собеседник НСН.

Люди просят укрепить русло Мамайки, ну а мы предупредили мэра Ставрополя Ивана Ульянченко о необходимости предотвратить катастрофу, пока не стало поздно.