Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в апреле получает много ответов от министров и губернаторов на жалобы россиян. Так, власти Татарстана пообещали решить проблему деревни Куюки, а в Ленинградской области намерены прервать транспортную блокаду жителей Красного Бора.

НСН всегда проверяет, не расходятся ли обещания чиновников с делом. Тем временем к нам пришла просьба о помощи от утопающих в мусоре жителей Новотроицка.

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В середине марта мы рассказывали о проблеме деревни Куюки в Пестречинском районе Татарстана. Соседство с Казанью не уберегло ее жителей от проблем с водой, которой уже несколько лет летом нет вообще, а зимой из кранов текут тонкие струйки.

В ответ на обращение НСН в Минстрое России запросили разъяснения в Татарстане. Власти республики заверили, что нашли в бюджете деньги на строительство водоотвода в Куюки от Казани и подключат деревню к столичному «Водоканалу». Работы должны быть выполнены в 2025 году.

«Мне позвонили несколько дней назад из района, секретарь сказала, что они готовят для меня письменный ответ после обращения в НСН. Они именно так и озвучили: что я до Москвы уже дошел со своими жалобами. Скорее всего, строительство начнется только в летний период, но мы очень сильно обрадованы. Спасибо вам большое», - поблагодарил НСН местный житель Дмитрий Камитов.

НСН будет следить за развитием этой ситуации, как и за обещаниями властей Ленинградской области решить проблему Красного Бора, жители которого не могут попасть в магазин и больницу, оказавшись между двумя железными дорогами.

После наших запросов, к делу подключились губернатор, «РЖД» и власти Тосненского района. В итоге был поднят вопрос о строительстве пешеходного моста, а также о дополнительных автобусах для жителей остающегося в изоляции «бермудского треугольника».

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Ну а в Оренбургской области обнаружилась другая проблема. В НСН обратились жители Новотроицка, возмущенные тем, что город металлургов, химиков и строителей тонет в мусоре, поскольку помойки просто не вывозятся.

«Это продолжается на протяжении двух лет. Абсолютно весь город в мусоре. Это и Западный район, улицы Центральная, Советская, Пушкина, площадь Ленина, парк. Нигде мусор не убирается и зимой, и летом. Пакеты летают по всему городу, потому что мусор не вывозится. Экология, конечно, ужасная - город маленький, заводов много, а теперь еще и мусор. Люди, конечно, жалуются но там остались практически одни пенсионеры, молодежь уехала. Раньше было все нормально, мусор вывозился всегда, но где-то с 2023 года ситуация изменилась», - рассказала НСН местная жительница Екатерина Фролова.

НСН проверит, сможет ли новый губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев решить «мусорную проблему» Новотроицка.

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