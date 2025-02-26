«Волки и потоп!»: Деревне Лая грозит новое затопление, а Старая Ладога живет без дорог

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Деревня Лая находится в 33 километрах Северодвинска. При этом единственную дорогу, соединяющую ее жителей с цивилизацией, привели в негодность грузовики с песком. Более того, владельцы грузовиков перекрывают реку, которая заливает пенсионеров, которым, попросту, некуда деваться.

«Проблема в том, что от Лаи до поселка Рикасиха одна-единственная дорога, которая была заасфальтирована в 1992-м году. Уже пятый по ней вывозят песок и разбивают эту дорогу 40-тонными грузовиками. Возят где-то в конце февраля – в начале марта, начинают намораживать переправу через реку Лая. В результате, когда идет ледоход, там получается затор, воде деваться некуда, она идет в деревню и ее топит. Там живут старички, бабушки, дедушки, им деваться некуда. Там ни аптеки, ни медпункта, ни магазина, ничего нет. В прошлом году был потоп, МЧС вывозило людей на судне на воздушной подушке. Что делают люди? Плавают на лодках по деревне, собирают дрова. В нашей деревне очень много пожилых людей. Там есть памятник фронтовикам, погибшим в Великой Отечественной войне. Жалко деревню, ее губят на корню таким образом», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Архангельской области.

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Другой сигнал SOS пришел к нам на днях из Старой Ладоги Ленинградской области. Микрорайон Стрековец построили на месте поля, но забыли там сделать дороги. В итоге уже несколько лет люди живут на бездорожье без света. Дети не могут попасть в детсад, а рядом лес, из которого выбегают лисы и волки.

«Старая Ладога считается первой столицей Руси, сюда ездят туристы. При этом в нашем абсолютно новом микрорайоне н Стрековец уже три года абсолютно нет дорог от слова совсем и нет освещения. Люди к своим участкам не могут вообще проехать, а в микрорайоне проживают маленькие дети и старики. Весной-осенью мы ходим в сапогах по колено, потому что, потому что больше никак не пройти. Как-то даже родители снимали детей из садика, потому что до него просто было не дойти. С 2022 года пытаемся с администрацией бороться, чтобы они нам хотя бы чем-то отсыпали дороги. У нас рядом поле, за полем лес, когда морозы, сюда выходили и волки, и лисы, одного волка даже жители подстрелили. Причем это здоровые волки, а рядом гуляют наши дети. Освещения вообще нет никакого, просто тьма. И дорог нет, и животные ходят дикие, и мы ходим просто с фонариками», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы обратились к властям Ленинградской области с просьбой помочь жителям Старой Ладоги.