В команде Кусто усомнились в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Участница команды Кусто рассказала НСН, почему животных могут продать в океанариумы.
В команде океанолога Жана-Мишеля Кусто опасаются, что косаток и белух, которые содержатся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье не выпустят в море, а продадут в океанариумы, ради чего их и выловили. Об этом НСН рассказала участница команды Кусто, доцент кафедры микробиологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина Татьяна Денисенко.
«Я очень хочу, чтобы животных не продавали, чтобы всех выпустили. Но до сих пор не определен статус животных, кому они принадлежат. Не было суда, который бы точно сказал, что эти животные принадлежат государству или отловщикам. Или они вообще никому не принадлежат. Такого судебного решения не было. Конечно, отловщики хотят возместить свои убытки и, наверное, будут пытаться продавать этих животных», - сказала она.
По словам биолога, есть признаки дрессуры косаток и белух.
«Когда мы там находились с командой Кусто, при нас дрессировку не осуществляли. Но по животным видно, что с ними работают. Не хочу никого обвинять. Люди, которые сейчас содержат этих животных в неволе, должны с ними взаимодействовать хотя бы для кормления и ветеринарного осмотра. Сделано ли это, чтобы их продать или для удобства работы, я не имею права давать заключение», - пояснила собеседница НСН.
Она напомнила, что ранее команда Кусто отправила Минприроды предварительный доклад о дальнейшей судьбе плененных в «китовой тюрьме» млекопитающих.
«У команды Кусто четкая позиция: всех животных – и белух и косаток - необходимо выпустить», - подчеркнула она.
НСН сделала запрос в Минприроды по поводу статуса косаток и белух, однако ко времени публикации материала ответа не получила. В ноябре 2018 года следственный комитет Приморского края наложил арест на содержащихся в бухте Средняя животных. Однако они продолжали оставаться в собственности выловивших их компаний.
Доклад команды Жана-Мишеля Кусто был отправлен в Минприроды на прошлой неделе. 25 апреля должен состояться консилиум по итогам работы международных экспертов.
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