В команде Кусто усомнились в освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы»

По словам биолога, есть признаки дрессуры косаток и белух.

«Когда мы там находились с командой Кусто, при нас дрессировку не осуществляли. Но по животным видно, что с ними работают. Не хочу никого обвинять. Люди, которые сейчас содержат этих животных в неволе, должны с ними взаимодействовать хотя бы для кормления и ветеринарного осмотра. Сделано ли это, чтобы их продать или для удобства работы, я не имею права давать заключение», - пояснила собеседница НСН.

Она напомнила, что ранее команда Кусто отправила Минприроды предварительный доклад о дальнейшей судьбе плененных в «китовой тюрьме» млекопитающих.

«У команды Кусто четкая позиция: всех животных – и белух и косаток - необходимо выпустить», - подчеркнула она.

НСН сделала запрос в Минприроды по поводу статуса косаток и белух, однако ко времени публикации материала ответа не получила. В ноябре 2018 года следственный комитет Приморского края наложил арест на содержащихся в бухте Средняя животных. Однако они продолжали оставаться в собственности выловивших их компаний.

Доклад команды Жана-Мишеля Кусто был отправлен в Минприроды на прошлой неделе. 25 апреля должен состояться консилиум по итогам работы международных экспертов.