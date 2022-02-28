«Сами не отключат!»: Клименко посоветовал блогерам расслабиться и вспомнить про «ВКонтакте»

Западные соцсети не будут сами отключать русскоязычных пользователей, если не поступит соответствующей команды из Вашингтона, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

На фоне военной спецоперации на Украине начали возникать проблемы с пользованием русскоязычными версиями Facebook и Instagram. Также сообщалось о сбоях в работе Twitter. Со своей стороны, Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Facebook.