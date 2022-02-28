«Сами не отключат!»: Клименко посоветовал блогерам расслабиться и вспомнить про «ВКонтакте»
Если события на Украине пойдут по неблагоприятному сценарию, Россия может надолго остаться без западных соцсетей, сказал НСН Герман Клименко.
Западные соцсети не будут сами отключать русскоязычных пользователей, если не поступит соответствующей команды из Вашингтона, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
На фоне военной спецоперации на Украине начали возникать проблемы с пользованием русскоязычными версиями Facebook и Instagram. Также сообщалось о сбоях в работе Twitter. Со своей стороны, Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Facebook.
«Чем печальнее и дольше будут развиваться события на Украине, тем выше вероятность отключения соцсетей. Здесь прямая параллель. То, что Роскомнадзор затормозил Facebook в два раза, говорит о его готовности в любой момент «по кнопочке» остановить доступ к нам зарубежных игроков. До тех пор, пока сохраняется возможность для переговорного процесса, в какой-то мере соцсети будут существовать. Но если развитие событий может пойти и по неблагоприятному пути, мы очень быстро на длинное или короткое время останемся с "ВКонтакте" и Rutube. Мы сейчас находимся в полной зависимости от ситуации на Украине», - сказал Клименко.
По его мнению, сами соцсети не будут принимать «эмоциональных решений».
«Если посмотреть, как происходят процессы, а они сейчас происходят на эмоциях, крупные компании не являются "эмоционально вовлеченными". Я не ожидаю, что Facebook, Instagram или Google сами отключат русскоязычных пользователей. Да, они могут в рамках политической борьбы отключить монетизацию для государственных СМИ, можно ожидать, что YouTube, например, откажется выплачивать вознаграждение политическим блогерам, но вероятность того, что они будут закрыты, как сервисы, не очень высока. Однако при получении распоряжения "Вашингтонского обкома", безусловно, они его выполнят, поскольку находятся под американской юрисдикцией», - предупредил экс-советник президента.
Он посоветовал российским блогерам в сложившейся ситуации расслабиться и вспомнить про аккаунты «ВКонтакте».
«Главное – не нервничать. К сожалению, мы ни на что не можем повлиять. Надо расслабиться и получать удовольствие, вспомнить про аккаунты "ВКонтакте", смотреть Rutube. В остальном все от нас, к сожалению, предельно мало зависит», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН высказал мнение, что отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от пользователей из РФ.
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