«За чей счет?»: В Госдуме предложили россиянам отрабатывать долги за ЖКУ
Нужно дать возможность людям рассчитываться с долгами не только деньгами, но и отработкой, сказала НСН парламентарий Светлана Разворотнева.
Государство должно помогать россиянам рассчитываться с долгами за коммунальные услуги. А у людей еще должна быть возможность отработать долг, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Минстрой разработал проект об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ. В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей — стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других, сообщили «Известия». Разворотнева считает предложения Минстроя правильными, но предлагает расширить возможности погашения долгов за счет отработки.
«Основной вопрос списания долгов: за чей счет? Если это будет за счет коммунальщиков, которые и так не в самом хорошем состоянии, то это приведет к их банкротству. Поэтому речь тут должна идти не о списании, а о предоставлении какой-то материальной помощи со стороны государства, чтобы люди могли расплатиться. Нужно дать возможность людям рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг не только деньгами, а, к примеру, отработкой», - сказала Разворотнева.
Собеседница «Радиоточки НСН» считает, что главным условием для получения субсидий на оплату долгов должен быть уровень дохода семьи.
«Если люди принципиально не работают, то поддерживать их тоже неправильно. В любом случае, обстоятельства, в которых человек оказался, должен определять суд. Нужно серьезно конкретизировать условия помощи, а обстоятельства, в которых оказался человек, надо оценивать в индивидуальном порядке. Не думаю, что будет массовое списание долгов, к примеру, по медицинским справкам, но люди должны рассчитывать на помощь государства», - резюмировала Разворотнева.
Ранее Светлана Разворотнева в эфире НСН заявила, что перекладывание ответственности за шум в жилых домах на управляющие компании приведет к увеличению их расходов, а они обернутся дополнительными платежами для россиян.
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