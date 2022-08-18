«Платежи вырастут»: Россияне заплатят за шум соседей

Ранее «Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением обязать управляющие компании следить за соблюдением тишины в домах и в случае нарушений вызывать наряд полиции для составления протокол, пишут «Известия». Разворотнева указала на проблемы «закона о тишине».

«Перекладывание ответственности на управляющие компании приведет к увеличению их расходов, а они обернутся дополнительными платежами граждан, что не совсем правильно. Идея не лишена смысла, но одной ее мало. Практически во всех регионах существует «закон о тишине». Он основывается на санитарных нормах и уровень предельного ночного шума определяется достаточно жестко. К примеру, плач ребенка, разговор на повышенных тонах уже считаются нарушением, но добиться соблюдения «закона о тишине» достаточно сложно. Первое – уровень шума надо зафиксировать аппаратурой, а сделать это могут либо сертифицированные специалисты, либо сотрудники Роспотребнадзора. Пока они приедут по жалобе, уже и шум может прекратиться. Смогут ли это делать оперативно управляющие компании? Вряд ли они закупят большое количество специального оборудования для замера шума. Второе - не внесены поправки в КоАП о таком составе правонарушения, потому полиция крайне неохотно реагирует на такие обращения. Третье – трудно найти ответственного, кому предъявить претензию. Условно, делает в квартире ремонт группа гастарбайтеров, ни договора у них, ничего. Кому адресовать претензии, штрафы? В Госдуме лежит без движения законопроект, который предлагает предъявлять претензии владельцам недвижимости при источниках шума, но это тоже спорно», - сказала Разворотнева.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил штрафовать на сумму до 5000 рублей владельцев собак за лай по ночам или в праздники. Он сослался на то, что жители многоквартирных домов часто жалуются на поведение животных. Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил НСН, что у Беглова «слуховые глюки».

