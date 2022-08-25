Путин поручил кабмину пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ
25 августа 202218:55
Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение правительству представить в срок до 1 октября 2022 года свои предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере ЖКХ, документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства потребовал, чтобы при этом были учтены задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Срок исполнения поручения — 1 октября 2022 года.
Ранее Владимир Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru