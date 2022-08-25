Путин поручил кабмину пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение правительству представить в срок до 1 октября 2022 года свои предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере ЖКХ, документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства потребовал, чтобы при этом были учтены задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Путин поручил к 2030 году увеличить до 78 лет продолжительность жизни

Срок исполнения поручения — 1 октября 2022 года.

Ранее Владимир Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЖКХТарифы ЖкхПравительство РоссииВладимир Путин
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