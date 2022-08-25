Путин поручил кабмину пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение правительству представить в срок до 1 октября 2022 года свои предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере ЖКХ, документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства потребовал, чтобы при этом были учтены задачи по модернизации коммунальной инфраструктуры.