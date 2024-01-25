Собственники аварийного жилья получат право на внеочередное получение квартиры
Собственники аварийного жилья в России получат право получить новую жилплощадь вне очереди, за принятие соответствующих поправок в жилищное законодательство РФ проголосовали депутаты Госдумы, сообщает «Российская газета».
В настоящее время внеочередным правом на получения жилья обладают лишь те граждане, которые проживают в аварийных домах на основании договора по социальному найму.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря принятию мер несправедливость в отношении людей, чье единственное жилье признано аварийным, будет устранена.
Он также отметил, что это решение позволит поддержать семьи с невысоким доходом, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что жилищные условия в 2023 году улучшили почти семь млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru