Собственники аварийного жилья получат право на внеочередное получение квартиры

В настоящее время внеочередным правом на получения жилья обладают лишь те граждане, которые проживают в аварийных домах на основании договора по социальному найму.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря принятию мер несправедливость в отношении людей, чье единственное жилье признано аварийным, будет устранена.

Он также отметил, что это решение позволит поддержать семьи с невысоким доходом, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что жилищные условия в 2023 году улучшили почти семь млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

