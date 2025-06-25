Идею обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных назвали «хайпом»
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала НСН, почему государство не может позволить себе обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей.
Хайпом на ровном месте назвала инициативу лидера ЛДПР Леонида Слуцкого об обнулении ипотеки многодетным семьям вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми. По его варианту, ставка в размере, не превышающим 6% должна остаться для семей с одним ребенком, ставка в размере - 3% должна устанавливаться для семей с двумя детьми и 0%, если в семье три ребенка и более.
По словам Радченко, таким образом, в ЛДПР хотят показать, что заботятся о россиянах.
«Инициатива главы ЛДПР Леонида Слуцкого – это просто хайп на ровном месте, желание показать, что они заботятся о гражданах. Слуцкому для начала следовало бы спросить у главы Минфина РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, может ли позволить себе страна в нынешних условиях такие обнуления? И они бы ему ответили: нет, не может. Государство не может себе даже позволить простимулировать покупку жилья, например, одноразовыми выплатами, чтобы у граждан появились средства хотя бы на первый взнос, потому что сейчас очень высокие цены на стоимость квадратного метра. Большинство россиян не проходит по своим доходам. Они не смогут оплатить взносы даже по беспроцентной ипотеке, поэтому, предлагаемые 6% или 26% или 0% - ни о чём», - пояснила эксперт.
Она предложила решать проблему предоставлением многодетным семьям квартир на основании договора социального найма.
«Гражданам, у которых трое детей, нужно давать квартиры в социальный найм, если они купить не в состоянии. В этом случае они будут, возможно, хорошо себя чувствовать, тем самым, увеличивая рождаемость в стране. А еще лучше позволить этим гражданам жить в своих собственных домах. В США был такой проект - «Одноэтажная Америка». Аналогичная федеральная программа обязательно должна быть и в России. У нас огромная территория... Для того, чтобы люди заводили большие семьи, нужны большие площади. Нужен дом, чтобы у каждого была своя комната, чтобы дети могли играть на лужайке с собаками, как в других странах. Если вы посмотрите статистику, в России - 86% граждан страны являются собственниками жилья, а, например, во Франции - 42%. Во всём мире квартиры дорогие и доступны далеко не всем. Есть страны, в которых люди всю жизнь снимают и не чувствуют себя какими-то ущемленными или неблагополучными», - отметила Радченко.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН оценила во сколько обходится бюджету льготная ипотека.
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