Она предложила решать проблему предоставлением многодетным семьям квартир на основании договора социального найма.

«Гражданам, у которых трое детей, нужно давать квартиры в социальный найм, если они купить не в состоянии. В этом случае они будут, возможно, хорошо себя чувствовать, тем самым, увеличивая рождаемость в стране. А еще лучше позволить этим гражданам жить в своих собственных домах. В США был такой проект - «Одноэтажная Америка». Аналогичная федеральная программа обязательно должна быть и в России. У нас огромная территория... Для того, чтобы люди заводили большие семьи, нужны большие площади. Нужен дом, чтобы у каждого была своя комната, чтобы дети могли играть на лужайке с собаками, как в других странах. Если вы посмотрите статистику, в России - 86% граждан страны являются собственниками жилья, а, например, во Франции - 42%. Во всём мире квартиры дорогие и доступны далеко не всем. Есть страны, в которых люди всю жизнь снимают и не чувствуют себя какими-то ущемленными или неблагополучными», - отметила Радченко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН оценила во сколько обходится бюджету льготная ипотека.

