YouTube заблокировал канал «Объединённой авиастроительной корпорации»
«Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) в своём Telegram-канале заявила о блокировке своего аккаунта на площадке YouTube без возможности восстановления.
В сообщении говорится, что администрация видеохостинга объяснила свои действия «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».
«Наш канал на YouTube был удостоен «особой чести». Нам заблокировали доступ к управлению каналом, а значит к управлению контентом и к инструментам развития канала», - отметили в ОАК, пригласив пользователей на канал на платформе RuTube.
Ранее видеохостинг YouTube из-за санкций заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления.
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