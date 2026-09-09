Apple представила первый складной iPhone и новые флагманы линейки Pro

Корпорация Apple провела традиционную осеннюю презентацию, в ходе которой были представлены как обновленные флагманские модели, так и первый в истории компании складной смартфон iPhone Duo. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте производителя, передает ТАСС.

Новинка со складным форм-фактором раскладывается горизонтально и в сложенном состоянии отличается асимметричным корпусом. В развернутом виде гаджет больше напоминает книжку или паспорт, что контрастирует с привычным «длинным» дизайном аналогичных устройств других производителей. Новый руководитель Apple Джон Тернус отметил, что по своей концепции смартфон максимально приближен к планшетам линейки iPad.