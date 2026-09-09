Apple представила первый складной iPhone и новые флагманы линейки Pro
Корпорация Apple провела традиционную осеннюю презентацию, в ходе которой были представлены как обновленные флагманские модели, так и первый в истории компании складной смартфон iPhone Duo. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте производителя, передает ТАСС.
Новинка со складным форм-фактором раскладывается горизонтально и в сложенном состоянии отличается асимметричным корпусом. В развернутом виде гаджет больше напоминает книжку или паспорт, что контрастирует с привычным «длинным» дизайном аналогичных устройств других производителей. Новый руководитель Apple Джон Тернус отметил, что по своей концепции смартфон максимально приближен к планшетам линейки iPad.
iPhone Duo стал самым тонким смартфоном в истории компании и получил титановую рамку. Устройство лишилось системы FaceID — вместо нее сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса. Из-за широкого дисплея часть элементов управления была перенесена на боковые стороны аппарата.
Помимо складной новинки, Apple представила флагманы iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с улучшенными камерами и расширенными возможностями голосового ассистента Siri. Смартфоны работают на базе процессора A20 Pro, выполненного по двухнанометровому техпроцессу, который в компании назвали самым мощным мобильным чипом в индустрии.
Стоимость новых моделей в США выросла на сто долларов: базовая версия iPhone 18 Pro оценивается от 1199 долларов, а iPhone 18 Pro Max — от 1299 долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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