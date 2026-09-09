СМИ: В самолет с Зеленским на борту чуть не попал дрон
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что воздушное судно с Владимиром Зеленским на борту едва не стало целью атаки беспилотника во время вылета из Молдавии в Осло. Соответствующее заявление норвежский политик сделал в эфире телеканала NRK, передает РИА Новости.
Стере не уточнил источники полученной информации и не раскрыл деталей относительно принадлежности дрона, а также расстояния, на котором аппарат находился от самолета Зеленского. Телеканал направил запросы за дополнительными сведениями в канцелярию премьер-министра и офис украинского лидера, однако комментарии по данному вопросу пока не поступили.
Президент Украины прибыл в норвежскую столицу с необъявленным визитом для участия в траурных мероприятиях по случаю кончины короля Харальда V, скончавшегося 29 августа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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