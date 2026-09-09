СМИ: В самолет с Зеленским на борту чуть не попал дрон

Стере не уточнил источники полученной информации и не раскрыл деталей относительно принадлежности дрона, а также расстояния, на котором аппарат находился от самолета Зеленского. Телеканал направил запросы за дополнительными сведениями в канцелярию премьер-министра и офис украинского лидера, однако комментарии по данному вопросу пока не поступили.

Президент Украины прибыл в норвежскую столицу с необъявленным визитом для участия в траурных мероприятиях по случаю кончины короля Харальда V, скончавшегося 29 августа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

