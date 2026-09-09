Психолог посоветовала, как тактично отказаться от трат на нужды класса
Семейный и детский психолог Галина Рейнталь дала рекомендации родителям по вопросу участия в сборах средств на классные нужды. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула важность поиска компромиссных решений вместо категоричных отказов, которые могут испортить отношения с родительским коллективом.
Психолог указала, что даже в давно сложившихся коллективах с устоявшимися правилами допустимо инициировать пересмотр существующих практик. Специалист обратила внимание на то, что некоторые многолетние традиции со временем утрачивают актуальность или становятся чрезмерно обременительными для семей с различным уровнем дохода.
Рейнталь подчеркнула, что простое заявление об отказе от участия часто воспринимается окружающими негативно. Эксперт рекомендовала родителям формулировать аргументированную позицию и предлагать альтернативные формы помощь. Это позволяет сохранить личные финансовые границы и одновременно поддерживать конструктивные отношения с другими участниками родительского сообщества.
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