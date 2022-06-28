Минфин США ввёл санкции против Сердюкова, Канделаки и «КамАЗа»
Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, включив в него ещё более 110 структур и более 50 граждан РФ, сообщает пресс-служба американского ведомства.
В «чёрный» список попали глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его дети, отсидевшая за мошенничество экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева и других.
Также санкции ввели против исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, её бывшего супруга Андрея Кондрахина и их дочери Мелании, а также нынешнего мужа телеведущей - медиа-менеджера и директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко.
Под ограничения попали компании «КамАЗ», «Нефаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев» и другие. Также санкции вводятся в отношении «Ростеха» и всех организаций, которые на 50 и более процентов прямо или косвенно принадлежат госкорпорации.
Ранее Россия ввела санкции против супруги и дочери президента США Джилл и Эшли Байден, которым запретили въезд в РФ.
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