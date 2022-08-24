YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления

«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания остается на связи в прочих соцсетях и мессенджерах, в том числе, в Telegram, «ВКонтакте» и Rutube.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что YouTube «с особой тщательностью вымарывает материалы российских СМИ, государственных органов, блогеров», пишут «Известия».