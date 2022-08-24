YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» из-за санкций без возможности восстановления, сообщает пресс-служба российского автопроизводителя.

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«К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что компания остается на связи в прочих соцсетях и мессенджерах, в том числе, в Telegram, «ВКонтакте» и Rutube.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что YouTube «с особой тщательностью вымарывает материалы российских СМИ, государственных органов, блогеров», пишут «Известия».

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Фото: Соцсети/paokamaz
ТЕГИ:СоцсетиБлокировкаYoutubeКамаз
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